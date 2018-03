PVV eist hertelling Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen

De PVV in Rotterdam heeft een hertelling van de stemmen aangevraagd. Dat heeft lijsttrekker Maurice Meeuwissen vrijdagmiddag laten weten via Twitter.

De partij moest met het definitief worden van de uitslag een zetel inleveren en ging van twee naar een zetel. DENK profiteerde en ging van drie naar vier zetels.

Ook elders in het land zijn hertellingen aangevraagd. Het gaat om zeker negen gemeenten. Aanleiding is vaak het minimale verschil in het aantal stemmen waardoor een partij er net wél of net niét een zetel bij krijgt.