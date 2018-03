Iedere week tipt cultuurkenner Anton Slotboom vijf hoogtepunten op de uitgaansagenda van deze regio. Van museum tot dancefeest en van theatervoorstelling tot Hollywood-blockbuster.

Met deze week volkszangers in hip Annabel, de comeback van tienerhelden in Rotterdam Ahoy en het eerste buitenfestival van dit jaar, op het Deliplein in Katendrecht.