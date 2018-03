Vastgoedbeheerder zet arbeidsmigranten uit na aanranding

De arbeidsmigranten die afgelopen week een studente thuis zouden hebben aangerand in een studentencomplex op de Aristotelesstraat in Rotterdam-Lombardijen, zijn het pand uitgezet. Dat zegt technisch manager Jos Zijlmans van Van der Huizen Vastgoedbeheer, de beheerder van het complex.

Studente Marlinde deed vrijdag haar verhaal aan RTV Rijnmond. Een paar mannen hingen voor haar kamer toen ze dinsdag thuiskwam. Ze probeerden naar binnen te dringen en een van hen betaste haar. Volgens de politie gaat ze aangifte doen.

Het is niet het enige wat er volgens studenten uit het complex is gebeurd. Een ander zegt dat hij plotseling een Pool in zijn kamer had staan die de sleutel had. Weer andere studenten werden lastiggevallen door dronken Polen.

Volgens de studenten reageert Van der Huizen Vastgoedbeheer niet op klachten en hebben ze alleen een nieuwsbrief gekregen waarin maatregelen zijn aangekondigd.

Contact

Zijlmans zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. Volgens hem heeft de beheerder afgelopen week meerdere keren contact gehad met de studenten. De studenten blijven dit tegenspreken.

Van der Huizen Vastgoedbeheer kon de mails die verstuurd zouden zijn in reactie op de klachten niet overhandigen aan RTV Rijnmond.

Maatregelen

Zijlmans zegt dat Van der Huizen Vastgoedbeheer meteen maatregelen heeft genomen toen de overlast bekend werd. De mannen die betrokken zijn bij de aanranding zijn het pand uitgezet en ontslagen.

Of deze arbeidsmigranten ook achter de andere incidenten zaten, weet de technisch manager niet. Het is daardoor onduidelijk of alle overlastgevers de toegang tot het pand is ontzegd.

Verder heeft de beheerder sloten geplaatst op de deuren die toegang geven tot de verdieping waar de studenten wonen. De deur naar het trappenhuis is nog open, omdat dat waarschijnlijk een nooduitgang is.

"We zoeken dat nu uit. Als dat het geval blijkt, dan zorgen we ervoor dat de deur alleen van één kant open te maken is."

Het is een schrale troost voor de studenten. "Er zit nu nog veertig man die zorgt voor overlast", zegt een van hen.

Studentenwoningen

Waarom de Polen überhaupt in het studentencomplex wonen, weet Zijlmans niet. De studenten gingen ervan uit dat ze alleen met andere studenten zouden wonen, omdat dat in het huurcontract staat.

Zijlmans: "Ik kan me voorstellen dat het noodzaak is. De huisvesting voor arbeidsmigranten is in Nederland moeilijk geregeld. De gemeente vindt het niet goed als je ze op een camping zet of in een gewoon huis stopt."

Hoe lang de mannen nog blijven wonen op de Aristotelesstraat is volgens Zijlmans onduidelijk. Hij benadrukt wel dat het gaat om tijdelijke huisvesting. "Ze vertrekken op den duur en we zoeken naar een alternatief."