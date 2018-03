Aantal ongeldige stemmen stijgt opnieuw in Rotterdam

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen woensdag zijn in Rotterdam 2099 (0.9%) ongeldige stemmen uitgebracht. Dat zijn er ruim tweehonderd meer dan bij de vorige verkiezingen in 2014.

Een stem is ongeldig wanneer meer dan één bolletje rood is ingekleurd, of wanneer op een andere manier een voorkeur is gegeven, door bijvoorbeeld een pijltje naar de naam of door de naam te omcirkelen.

Ook een correctie met het rode potlood is ongeldig, bijvoorbeeld met een kruis door een al ingekleurd rondje.

In 2010 werden er nog 1300 ongeldige stemmen uitgebracht, 0.3% van het totaal aantal stemmen, in 2014 waren dat er al 1873, dat is 0.86% van het totaal.

Koploper

In Rotterdam werden dit jaar in vergelijking met andere steden relatief gezien de meeste ongeldige stemmen uitgebracht. In Amsterdam waren 2423 stemmen ongeldig, 0.7% van het totaal.

In Den Haag was dat 0.73%, in Utrecht 0.38%.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 waren in Rotterdam ook de meeste ongeldige stemmen uitgebracht.

Geen verklaring

De woordvoerder van de stembureaus kan geen verklaring geven voor de stijging. Het zou onder meer kunnen komen door een toename in laaggeletterdheid onder stemgerechtigden. Wie een fout maakt, mag een nieuw stembiljet aanvragen bij de stembureau-leden.

Dit jaar kregen stemmers in sommige gemeenten drie formulieren mee het stemhokje in: voor de gemeenteraad, de gebiedscommissie of wijkraad, en voor het referendum. Dat kan bij sommigen voor extra verwarring hebben gezorgd.