Koninklijke onderscheiding voor John Balentien

Op zijn tachtigste verjaardag is John Balentien benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De oud-doelman van Excelsior kreeg deze onderscheiding onder meer voor jarenlang vrijwilligerswerk voor voetbalclub HWD en de marathon van Rotterdam.

Vrijdagmiddag werd Balentien verrast door een bezoek van burgemeester Ahmed Aboutaleb. Balentien dacht in eerste instantie dat hij hem slechts kwam feliciteren, totdat hij verrast werd met een lintje. De lintjesregen is dit jaar op 26 april, maar omdat Balentien ongeneeslijk ziek is, werd een uitzondering voor hem gemaakt.

Balentien was na afloop bijzonder vereerd. "Ik zeg niet dat ik het verdiend heb, maar ik heb altijd iedereen voorzien van eten en drinken bij HWD. Warme thee voor in de kleedkamer. Ik zag ineens de burgemeester aankomen. Die was wel vaker bij een evenement waar ik was. Ik wilde hem toen gedag zeggen, maar er waren teveel mensen. En nu op mijn verjaardag is hij hier. Voor mij."

RTV Rijnmond zond twee weken geleden uit over John Balentien, die de eerste donkere keeper in het betaald voetbal was. Bekijk hem hierboven.