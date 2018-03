Deel dit artikel:











Speciale app moet graafschade voorkomen

In Hardinxveld-Giessendam is vrijdag een app gelanceerd die leidingen en kabels in de grond zichtbaar maakt. De app is bedoeld om graafschade te voorkomen.

"In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond", zegt Han Beukers van Blindguide. "Jaarlijks gaat het in een op de vijf gevallen mis, bij graafwerkzaamheden. Dat is zo'n 35.000 keer per jaar. Een directe schadepost van zo’n 25 miljoen euro." Blindguide ontwikkelde een app waarmee leidingen en kabels in de grond zichtbaar worden. "Je richt de camera van een telefoon of tablet op het stuk grond waarin je wilt graven en het is meteen duidelijk", zegt Breukers. Om te zorgen dat een graafmachinist zijn handen vrij houdt, is ook een hololens ontworpen. Een soort 3-D-bril waarmee je via augmented reality kunt zien wat er onder de grond ligt. Niet alleen leidingen zijn zichtbaar. Het bedrijf kan ook grondonderzoek uitvoeren, en die informatie toevoegen aan de app. "Zo zijn er in de omgeving van het station van Hardinxveld-Giessendam bommen gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wij brengen dat in kaart en voegen een extra laag toe aan de app."