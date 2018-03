Deel dit artikel:











Met driehonderd voorkeurstemmen toch de Dordtse raad in

D66 haalde vier zetels in Dordrecht en daarmee leek het voor Ahmet Polat met zijn dertigste plek op de kandidatenlijst een onmogelijke opgave om in de raad te komen. Maar het wonder gebeurde. Totaal onverwachts en zonder campagne voor zichzelf te hebben gevoerd, haalde Polat maar liefst driehonderd voorkeurstemmen.

"Ik heb heel veel telefoontjes gekregen; de telefoon stond roodgloeiend", zegt Polat vrijdag verheugd op Radio Rijnmond. Hij kreeg te horen van zijn stemmers dat ze op deze manier vertrouwen in hem uitspraken en daar nu iets voor terug willen zien. "Go ahead, zeiden ze tegen mij." Opvallend is dat niet alleen Polat in de raad komt, maar ook de nummers drie en vier van D66 met voorkeursstemmen zijn gekozen. Osman Bosoguy stond op plek negen en krijgt een zetel. De nummer vier, Karin Castelijn, stond al op nummer vier, maar is door zo'n achthonderd voorkeursstemmen ook echt verzekerd van een zetel in de raad. Daarmee nemen ze de plek in van Eelco de Vos (nummer 2) en Paul Tiebosch (nummer 3).



Samenwerken

Polat werkt voor de overheid en weet al welke veranderingen hij teweeg wil brengen in de samenleving. "Ik ken de overheid vrij goed en vind verbinding en samenwerken belangrijk. De circulaire economie vind ik ook een hele belangrijke. Daarnaast zijn de zorg en de opleiding van kansarme kinderen ook belangrijk. Er is veel werk te doen en daar kijk ik naar uit", aldus Polat.