Van der Velden wordt informateur Dordrecht Peter van der Velden

Oud-burgemeester Peter van der Velden wordt informateur voor een nieuwe coalitie in Dordrecht. Hij was er interim-burgemeester in de periode tussen Ronald Bandell en Arno Brok.

Alle lijstaanvoerders van de partijen, die woensdag zetels haalden in Dordt, hebben besloten om Van der Velden voor die klus te vragen. Informeel was al uitgelekt, dat hij dat ook wil doen. De oud-burgemeester heeft als opdracht om te kijken hoe Dordrecht de komende vier jaar het best kan worden bestuurd. Nieuweling Gewoon Dordt opperde bij monde van Irene Koene dat dat heel goed zal kunnen op basis van een 'Zwijndrechts model'. In de Dordtse buurgemeente is vier jaar lang gewerkt met een raadsprogramma in plaats van het traditionele coalitieprogramma. In zo'n bestuursvorm hebben alle partijen inbreng en komen zaken tot stand dankzij wisselende coalities. Soms over links, soms over rechts. David Schalken van Beter voor Dordt, ondanks een val van 14 naar 8 zetels de grootste partij, ziet daar echter weinig in. Ook de meeste andere partijen willen er niet aan. Door de uitslag is het verbreden van de huidige coalitie wel moeilijk geworden. D66, dat de gedoodverfde middenpartij was om de naar 21 van de 39 zetels gezakte coalitie aan een bredere basis te helpen, is door de eigen kiezers buitenspel gezet. Door voorkeursstemmen zitten er nu vier nieuwe, onervaren raadsleden namens de Democraten. Ook Groen Links, dat door winst (van 2 naar 4) wellicht een optie zou zijn voor verbreding zette zich tijdens het duidingsdebat buitenspel. Lijsttrekker Kitty Kruger zei vast te houden aan linkse samenwerking met PvdA en SP, maar die twee wil de huidige coalitie er niet bij hebben. Thijs Blom, verslaggever en politiek 'watcher' in Dordrecht, ziet nog maar één optie: "Ik denk dat huidige coalitie van BvD, VVD, CDA en CU/SGP alleen doorgaat. Het lijkt een smalle basis met 21 zetels, maar die andere 18 vormen zeker geen hecht oppositieblok". Naar verwachting gaat Informateur Van der Velden vanaf midden volgende week met alle elf gekozen partijen in gesprek over de toekomst van het Dordtse stadsbestuur.