Rijnmond Staat Stil bij SM-meesteres Maya

Wat bezielt mannen om zich te laten afranselen, te laten kleineren? Over de grond te kruipen en andermans laarzen schoon te likken...?

Maya leeft er in ieder geval goed van. De Rotterdamse is SM-meesteres en ontvangt al vele jaren klanten van diverse pluimage.

Op haar 16e verlaat zij het ouderlijk huis in Maassluis om prostituee te worden. Ze is nu 41 en zit dus 25 jaar in het vak. Dat jubileum wordt gevierd met een boek, getiteld Alles wat God verboden heeft.

"Iemand met een liefdevolle, warme jeugd belandt niet zo snel in de prostitutie. Natuurlijk is er een correlatie." Ze gaat eerst naar Leeuwarden, dan naar Groningen. "Achter elk raam in Nederland heb ik wel eens gezeten."

Pooier

Maya verdient goed, soms 2000 gulden op een dag. Sommige klanten vragen al SM-acts van haar en dat doet haar besluiten de overstap te maken. Of, zoals zij treffend in het boek schrijft:.... "Ik werd eigen baas, volledig onafhankelijk. Een groot verschil met prostituee als je het verdiende geld moet afstaan aan je pooier."

Haar huidige klanten hebben uiteenlopende wensen. Zoals de 'slaaf' die het liefst een condoom met zout draagt en droomt van een wattenstaafje gedrenkt in sambal, dat in zijn plasbuis moet worden gestopt.

Kip

Of dievan een winkelketen die speelt dat hij een kip is. "Hij krijgt dan een hardgekookt ei in zijn anus, tokt en poept hem eruit. Kijk, zo'n man heeft dagelijks een grote verantwoording, hij beslist over veel mensen. Die wil het af en toe loslaten of omdraaien."

Maya heeft nog een andere verklaring voor de aantrekkelijkheid van SM: "Pijn drukt andere problemen weg. Sommige mensen hebben zoveel in hun hoofd, door de SM zijn ze dat dan even de baas."

Dokter

De Rotterdamse meesteres ziet zichzelf in die gevallen als een halve dokter."Heel veel klanten voelen zich na een sessie helemaal weer het mannetje en zijn hun stress kwijt."

In Rijnmond Staat Stil vertelt Maya nog veel meer over haar werk. aan verslaggever Paul Verspeek, die zichzelf omschrijft als 'de meest kleinzerige man van het Westelijk halfrond.' Toch gaat hij op de knieën. Klik op de blauwe tegel voor het interview.