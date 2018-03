Hengelsportbeurs Visma strijkt neer in Ahoy

Hypermodern lokaas, moderne visserskleding en de laatste snufjes op het gebied van de hengelsport: op de hengelsportbeurs in Ahoy kunnen visliefhebbers hun hart ophalen.

De Visma houdt dit jaar haar vijftigste editie. Het evenement trok vorig jaar zo’n 14 duizend bezoekers en het lijkt erop dat het bezoekersaantal ook dit jaar niet zal teleurstellen.

Het publiek is gevarieerd op de eerste dag van de beurs. Hoewel het evenement vooral mannen aantrekt, lopen professionele hengelsporters en hobbyvissers door elkaar heen.

Liefhebbers kunnen niet alleen terecht voor hengels en lokaas: in Ahoy staan de komende dagen ook enorme vissersboten en meterslange hengels uitgestald.

Twee gepensioneerde vrienden geven aan dat ze de hengelsporthobby pas onlangs hebben opgepakt. “Daar wordt m’n vrouw ook blij van, want dan ben ik af en toe de deur uit,” grapt er ééntje.

Hoewel de vrouwen sterk in de minderheid zijn op de hengelsportbeurs, zijn ze zeker niet afwezig. Één dame, die het vissen een aantal jaar geleden oppakte door haar man, laat vol trots haar nieuwe hengel zien. “Net gekocht, voor op de boot in Noorwegen deze zomer”, lacht ze. “Ik vind vissen heerlijk; het is ontspannend, maar tegelijkertijd ook gezellig.”

Hengelsportbeurs Visma in Ahoy duurt nog tot en met zondag.