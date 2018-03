De Zeeuw in FC Rijnmond:'Tuurlijk wil FC Dordrecht promoveren'

FC Dordrecht's algemeen directeur houdt rekening met een scenario dat FC Dordrecht volgend jaar in de Eredivisie speelt. Zijn club heeft zich door het winnen van een periodetitel al geplaatst voor de play-offs voor promotie en De Zeeuw zegt in FC Rijnmond dat de club ook graag wil promoveren.

Verder is De Zeeuw uitgesproken over de financiële situatie van de club en pleit De Zeeuw ervoor dat er minder contractspelers nodig zijn in de eerste divisie. 'Ik zou het liefst maar 12 of dertien contractspelers willen en de rest aanvullen met jeugd, want dan kunnen we die contractspelers veel meer bieden'', aldus De Zeeuw.

Opvallend genoeg vertelt de Zeeuw ook dat hij al een paar keer benaderd is door buitenlandse investeerders, die FC Dordrecht over zouden willen nemen. Maar volgens De Zeeuw werd dat nooit concreet.

De algemeen directeur van FC Dordrecht heeft in FC Rijnmond verder een duidelijke mening over het Nederlands elftal met de nieuwe bondscoach Ronald Koeman en De Zeeuw mengt zich ook in de discussie omtrent Feyenoord City en verklapt dat sommige betrokken mensen van Feyenoord City ook betrokken zijn bij de plannen voor een vernieuwd stadion van FC Rijnmond.

Naast Hans de Zeeuw zaten Geert den Ouden en chef sport Ruud van Os achter de desk bij FC Rijnmond en nam presentator Etienne Verhoeff uiteraard al het voetbalnieuws van de afgelopen week door met de tafelgasten.

