In Dordrecht is de politie vrijdagavond bezig geweest met een klopjacht naar twee inbrekers.

Getuigen zagen dat er werd ingebroken in een huis aan de Rigelhof in Dordt en waarschuwden de politie. Die rukte met meerdere politiewagens uit om de daders te achterhalen. Ze waren voor het laatst gezien in de omgeving van park Sterrenburg.

Ook de politiehelikopter deed mee aan de zoektocht. De verdachten zijn nog voortvluchtig.