Vluchtende overvallers opgepakt in Rotterdam

Vier mannen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt in Rotterdam, omdat ze betrokken waren bij een schietpartij in Bergen op Zoom.

De mannen zijn daar vermoedelijk een huis binnengedrongen. Toen ze weg wilden gaan en de bewoner hen achtervolgde, is er geschoten. Niemand raakte gewond. Toen agenten rond 22:00 uur gingen kijken, waren de mannen weggereden in een auto. Die werd later gevonden in Rotterdam. De mannen die in de vluchtauto zaten, zijn aangehouden. Het gaat om twee Rotterdammers van 26 en 30 jaar, een 29-jarige Middelburger en een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.