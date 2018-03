Hoe liep het Running Team deze week? #10

De spanning is voelbaar. Stiekem begint zich al een klein kippenvelletje te vormen, worden zenuwen concreet geuit en is de marathon nog maar twee weken ver weg. "Gelukkig, alles onder controle", aldus coach Gerben Solleveld.

Op 8 april staat RTV Rijnmond met z'n eigen Running Team aan de start van de marathon van Rotterdam. Het Rijnmond Running Team staat onder leiding van Rijnmond-nieuwslezer Gerben Solleveld.

Om de voorpret te vergroten, werd deze week een pakketje bezorgd bij RTV Rijnmond, een pakketje met daarin iets waar we als team al weken naar uitkijken.

Als gezegd: de spanning is voelbaar, ook in de gesprekken die we op WhatsApp voeren.

Ons digitale startbewijs is binnen. 632 Wesley

Praat voor jezelf. Ik heb nog niks. Joey

Ik heb hem ook binnen!!! F1141. Corine

Ik mag niet meedoen. Geen startbewijs. Jannie

Ook binnen. 2381 is de mijne. Jeroen

Ondertussen op Instagram. Eh...Wesley, pas je een beetje op. Straks raak je nog geblesseerd.

Corine is gewoon simpelweg de dagen aan het aftellen. En geef haar eens ongelijk.

Joey is helemaal klaar met trainen. Die wil het liefst morgen de marathon al lopen, want het is wel mooi geweest met de voorbereiding.

En dan krijgt Joey er ook nog eens van langs omdat hij z'n voeding niet zo nauw neemt. Hij heeft het zwaar, die arme jongen. We hadden het deze week namelijk over onze laatste bijeenkomst en dat we daar, naast overheerlijke pannenkoeken, ook wat gezonds moeten eten:

Zal ik een spinaziequiche meebrengen voor de hartige trek? Jannie

Spinazie is groente hè. Joey

Word je wel sterker van, Joey. Jeroen

En wat nou als we je vertellen dat een ander eetpatroon je een snellere marathon oplevert? Gerben

Vanaf zondag wil ik geen patat meer eten tot de marathon. Ben benieuwd of ik het volhou. Joey

Eten, eten en nog eens eten. Het is wel een dingetje onder hardlopers. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. En dan gaat onze Runner Jeroen ook nog eens verhuizen.

Gaat allemaal goed komen. Gelukkig hebben we verhuizers die het meeste doen. Jeroen

Dat was 'm. De tiende week. Nog maar twee te gaan.