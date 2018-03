Deel dit artikel:











EMC: Botox en fillers populair ondanks risico's Foto: Bas Czerwinski (ANP)

Voor mensen die een botoxbehandeling willen ondergaan, is het nog vaak onduidelijk of een arts wel voldoende gekwalificeerd is. Dat staat in een onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam, dat het vaktijdschrift Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology maandag publiceert.

Het aantal mensen dat botoxbehandelingen ondergaat of zich laat behandelen met zogenoemde fillers neemt toe. In 2016 werden 390 duizend ingrepen verricht om kraaienpootjes, wallen of rimpels weg te werken of lippen voller te doen lijken. Vrouwen

De Nederlandse onderzoekers zijn naar eigen zeggen de eerste ter wereld die het aantal botox- en fillerbehandelingen in kaart hebben gebracht. Ze gingen aan de slag, omdat objectieve gegevens over dit soort cosmetische behandelingen ontbreken. Risico's

Vanwege het toenemend aantal behandelingen pleiten onderzoekers ervoor om mensen te wijzen op de risico's.