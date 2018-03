Klok gaat weer vooruit: 5 vragen over de zomertijd

De winter is voorbij en dat betekent dat de zomertijd weer ingaat. In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok om 02:00 uur een uurtje vooruit. Vijf vragen over de zomertijd:

1. Waarom hebben we een zomer- en een wintertijd?

Eigenlijk is de wintertijd de standaardtijd. Als we de klok in de zomer niet een uur vooruit zouden zetten, zou het midden in de nacht al licht worden.

Door de klok te verzetten, lijkt het alsof de zon later opkomt en ondergaat. We hebben daardoor meer aan het daglicht, omdat het meer overeenkomt met de tijd waarin we wakker zijn.



2. Hoe lang hebben we al een zomer- en wintertijd?

Sinds 1977 verzetten we in Nederland twee keer per jaar de klok. Inmiddels doen ongeveer zeventig landen daaraan mee. Sowieso hebben alle landen in de Europese Unie sinds 2002 een zomer- en wintertijd.

Overigens werd de zomertijd in Nederland voor het eerst ingevoerd in 1916 en in 1945 weer afgeschaft.



3. Wat zijn de voordelen?

De zomertijd is na de oliecrisis van 1973 weer ingesteld om energie te besparen. Omdat het 's avonds langer licht blijft, hoeven we immers minder stroom te verbruiken.



4. Wat zijn de nadelen?

Tegenstanders zijn niet zo zeker van de energiebesparing. Het effect is volgens hen niet aantoonbaar of zo klein dat het de verstoring van het bioritme niet waard is. De ontregeling van je biologische klok kan leiden tot vermoeidheid en concentratieproblemen.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het verzetten van de klok niet goed is voor de gezondheid, zei chronobioloog Bert van der Horst van de Erasmus Universiteit Rotterdam eerder.

Onze biologische klok stelt ons waak- en slaapritme en andere lichamelijke functies af op het licht. Doordat die klok niet mee verandert met de zomertijd, staan we een uur eerder op, maar geeft ons lichaam geen signaal af dat we eerder naar bed moeten en kan slaaptekort ontstaan.

De Actiegroep Stop de Zomertijd haalde vorig jaar tienduizenden handtekeningen op voor het afschaffen van de zomertijd. De Rotterdamse Anouk Verhaaff nam het initiatief, omdat zij een van de mensen is die heel erg last heeft van het vooruit zetten van de klok.

5. Wanneer gaat de wintertijd weer in?

De zomertijd blijft van kracht tot het laatste weekend van oktober. In de nacht van de 27e op de 28e gaat de klok weer een uur terug en kun je een uurtje langer slapen.