Deel dit artikel:











Dichteres Rieneke Grobben (73) overleden Rieneke Grobben-Minderman

De Rotterdamse dichteres Rieneke Grobben-Minderman is overleden. De Charloise was al langere tijd ziek. Ze is 73 jaar geworden.

Grobben ging altijd gekleed in het roze en was daardoor een opvallende verschijning in de stad. Dertien jaar geleden begon ze in het openbaar gedichten voor te dragen. De meeste gingen over Rotterdam, de stad waar ze naar eigen zeggen zielsveel van hield. De Rotterdamse was een trouwe fan van Radio Rijnmond en droeg op zender vaak gedichten voor. Eerbetoon

Grobben was ongeneeslijk ziek en verbleef de laatste maanden in een hospice. Daar werd ze overspoeld met kaartjes. Grobben was ongeneeslijk ziek en verbleef de laatste maanden in een hospice. Daar werd ze overspoeld met kaartjes. De dichteres kreeg onlangs een steegje in Oud-Charlois, met een eigen roze straatnaambordje, als eerbetoon. Ze onthulde het bordje zelf en bracht daarbij uiteraard een gedicht ten gehore. Grobben bracht begin deze maand nog een eigen dichtbundel uit: De Wereld Volgens Grobben. Rotterdamse gedichten en verhalen. Rijnmond Nu-presentator Ruud de Boer maakte eind januari een Rijnmond Staat Stil met mevrouw Grobben. Luister het interview hier terug.