De brandweer heeft zaterdagmiddag een Délifrance in de Nieuwstraat in Spijkenisse ontruimd vanwege een kleine brand. Zo'n 150 man moest halsoverkop naar buiten, zegt een woordvoerder van de brandweer.

Het vuur ontstond rond 13:30 uur in een vaatwasser in de broodjeszaak en was snel onder controle. Er was sprake van veel rookontwikkeling.

Ambulancepersoneel heeft ter plaatse een persoon nagekeken voor het inademen van rook.