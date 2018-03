Nelly Vredebregt mailde ons de volgende vraag:

Waar komt de uitdrukking "de was is nog kinderachtig " (nog een klamme was) vandaan? Vrienden uit Brabant kennen deze uitspraak niet, zou het iets Rotterdams zijn?

Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.