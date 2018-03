Vochtig weer en hardlopen, de ideale combinatie?

Peter van der Wulp heeft de volgende vraag:

Ik heb (vroeger) veel hardgelopen/gejogd...En de lekkerste omstandigheden waren als het miezerde of regende. De verklaring die men toen gaf was dat er meer zuurstof in de lucht zou zitten. Altijd geloofd in deze theorie, maar nu hoor ik andere theorieën, namelijk dat er niet meer zuurstof in de lucht zit, maar door de (natte) omstandigheden de afkoeling van het lichaam beter geregeld is. Welke theorie klopt?

