De Rijnmond Leesclub: 'Het einde van de eenzaamheid' van Benedict Wells

De Rijnmond Leesclub heeft het volgende boek weer verslonden. We lazen deze maand Het einde van de eenzaamheid van Benedict Wells, een jonge Duits-Zwitserse auteur.

Samenvatting

Hoofdpersoon Jules Moreau wordt wakker in een ziekenhuisbed, en verschillende herinneringen komen bij hem naar boven. Hij denkt terug over zijn leven, en dat van zijn zus Liz en broer Marty.

Een centrale plek neemt het verkeersongeluk van hun ouders in 1984 in, waarbij allebei hun ouders omkwamen. Liz, Jules en Marty zijn dan nog kinderen en belanden in een internaat.

De broers en zus proberen ieder op hun eigen manier het verlies te verwerken. In het begin doen ze dat samen, maar naarmate hun levens langzaam uit elkaar groeien, verwerken ze de dood van hun ouders steeds meer op hun eigen manier.

Oordeel

De Leesclub is niet unaniem in haar oordeel. Luister hierboven maar mee!

