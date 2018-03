Roze chocolade is een hit in Dordtse chocolaterie

Naast puur, melk en wit kan de chocoladeliefhebber voortaan ook kiezen voor roze. Een nieuwe soort, niet met behulp van kleurstof, maar dankzij de doorontwikkeling van een plant met rode vruchten.

"Dertien jaar gelden werd dat nieuwe cacaoras ontdekt en dat is nu zo ver doorontwikkeld dat van de bonen roze chocolade met 47 procent cacao gemaakt kan worden", vertelt Corinne Vermeij.

Vermeij is eigenaar van NJoy Chocolate, dat winkels heeft aan de Voorstraat in Dordrecht en de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. "Ik ben, om het op z'n Dordts te zeggen, schapetrots dat ik het mag verkopen."

Volgens Vermeij zorgt de roze lekkernij voor een gekkenhuis in haar winkel. "Vrijdag was het al niet aan te slepen en ook vandaag krijgen we het bijna niet aangewerkt. Iedereen wil het proeven." Met Pasen in zicht vinden vooral de roze eitjes gretig aftrek.

De smaak omschrijft Vermeij als fruitig, lichtzoet en met een ondertoon van amandel. "Wij maken er twee smaken van; met passievrucht, om het fruitige te accentueren, en steranijs, dat haalt de amandelsmaak op."

Aan de nieuwe chocolade hangt wel een prijskaartje: "Tsja, alles wat nieuw op de markt komt, is aanvankelijk duur. En we hebben wel tachtig jaar moeten wachten op een nieuw soort chocolade."