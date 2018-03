Man houdt vrouw hele nacht tegen wil in vast

De Rotterdamse politie heeft zaterdagochtend vroeg een man opgepakt die een vrouw tegen haar zin vasthield. De vrouw kon vanuit een tankstation langs de A20 bij Nieuwerkerk aan den IJssel de politie bellen. Agenten konden de verdachte in de boeien slaan. Hij zit nog vast.

De vrouw zat, op het moment dat ze bij het tankstation stopten, samen met haar vriendin in de auto van de verdachte. Volgens een woordvoerder van de politie was één van de twee de ex van de man. De verdachte wilde haar volgens de politie dwingen om "...te doen wat hij wilde".

Eén van de twee vrouwen zag kans om vanaf het tankstation de politie te bellen. Volgens de vrouw die alarm sloeg beweerde de verdachte dat hij een vuurwapen bij zich had.

Agenten gingen met getrokken vuurwapens het tankstation in. Ze sloegen de 29-jarige man uit Apeldoorn in de boeien en namen hem mee naar het bureau. Volgens de woordvoerder van de politie is bij hem geen vuurwapen gevonden.

De agenten zagen dat de ex-partner van de verdachte onder meer in haar gezicht was gebeten. "De tanden stonden letterlijk in het gezicht gedrukt", schrijft de politie op Facebook.

Wat de man uit Apeldoorn met zijn actie wilde bereiken is nog niet duidelijk. Verder moet nog worden uitgezocht of de vriendin van de vrouw ook tegen haar zin werd meegenomen.