Starters met ziel onder hun arm op Rotterdamse woonbeurs

Stel je bent afgestudeerd. Je hebt een redelijke baan, woont nu in een huurhuis in het centrum van Rotterdam maar je wilt heel graag iets kopen in de buurt. Dan zou de woonbeurs die dit weekend in het Rotterdamse WTC gehouden wordt iets voor jou zijn. Alleen jonge gezinnen en starters vinden niks betaalbaars, was op de eerste dag van de beurs een veel gehoorde klacht.

"Als er al iets betaalbaars is dan zijn er soms meer dan 50 anderen die ook interesse hebben", vertelt een jonge starter ons. Samen met z'n vriendin zijn ze al meer dan een jaar op zoek: "Het is gewoon heel lastig om iets van je gading te vinden." Verder op de beurs treffen we nog een jong stel: "Het gaat hier steeds meer op Amsterdam lijken. De prijzen zijn te hoog en alleen voor een bepaalde doelgroep bereikbaar. Als we niks vinden dan denk ik dat we buiten de stad gaan zoeken en dat zou heel jammer zijn." Rotterdam Partners, die vandaag voorafgaand aan de beurs een bijeenkomst organiseerde voor woningzoekenden, is op de hoogte van de klachten onder starters en jonge gezinnen. "Wij zeggen ook vaak tegen die mensen: zoek niet alleen in het centrum en populaire gebieden maar ook daarbuiten en dan kan je over een aantal jaar altijd nog de stap maken naar dat droomhuis in het centrum." De beurs is nog dit hele weekend open.