Maaskant aan de slag als technisch directeur bij Almere City

Robert Maaskant gaat weer aan het werk in de voetballerij. De Schiedammer wordt technisch directeur van Almere City. Hij treedt per direct in dienst en heeft een contract tot 2020 getekend.

In het verleden trainde Maaskant onder andere RBC Roosendaal, meermaals Go Ahead Eagles, Willem II, NAC Breda en FC Groningen. Ook werkte hij bij verschillende buitenlandse clubs en analyseerde Maaskant wedstrijden bij verschillende media.

Afgelopen seizoen begon de 49-jarige Schiedammer met een eigen uitzendbureau. Op die manier kwam Maaskant ook in contact met John Bes, Algemeen Directeur van de ploeg uit Flevoland. "We gaan een traject in van 2,5 jaar waarin we gaan proberen om te promoveren", aldus de nieuwe technisch directeur van Almere City.

Het werk bij het uitzendbureau blijft hij combineren, zegt Maaskant tegen RTV Rijnmond. "Het was geen geplande actie", erkent hij. "Maar qua tijd is het uitstekend in te vullen."