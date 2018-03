Deel dit artikel:











Politie Rotterdam-Feijenoord: naam Franse collega mag nooit vergeten worden Arnaud Beltrame

De politie in Rotterdam-Feijenoord heeft zaterdag gereageerd op de dood van de Franse politieman Arnaud Beltrame. Beltrame liet zich vrijdag in het Zuid-Franse Trèbes in ruil voor een groep burgers gijzelen. Hij werd door een gewapende jihadist in zijn hals geschoten. Zaterdagochtend werd bekend dat hij aan zijn verwondingen is overleden.

In een bericht op Twitter schrijft Politie Feijenoord dat Arnaud Beltrame een held is en dat de naam van hun Franse collega nooit vergeten mag worden. Ook worden familie, collega’s en nabestaanden in het Frans gecondoleerd. Het bericht wordt door veel Nederlandse politiemedewerkers verder op social media verspeid. Ook de Nederlandse korpschef Erik Akerboom heeft een blijk van respect en medeleven op Twitter gezet. Politiekorpsen in andere landen laten eveneens via social media van zich horen.