Verlichting Erasmusbrug voor Earth Hour uitgeschakeld

Astronaut André Kuipers heeft zaterdagavond om 20:30 uur de verlichting van de Erasmusbrug uitgeschakeld. Dat gebeurde naar aanleiding van de twaalfde editie van Earth Hour. Dat is een internationale actie die aandacht vraagt voor minder koolstofdioxide-uitstoot en besparing van energie.

Duizenden steden in meer dan honderd landen doen mee aan de actie.

De NOS doet zaterdagavond op NPO 2 live verslag vanuit Rotterdam.

Earth Hour, ook wel bekend als Het Uur der Aarde, is bedacht door het Wereldnatuurfonds in Australië. Tijdens de eerste editie van het evenement in 2007 bespaarden ruim twee miljoen mensen naar schatting tussen de twee en tien procent energie.