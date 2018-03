Korfbal: valse start PKC, DeetosSnel naar Korfbal League

PKC/SWKGroep is zaterdag met een nederlaag aan de halve finale van het Nederlands kampioenschap begonnen. De Papendrechtse korfballers gingen in eigen huis met 24-23 onderuit tegen Fortuna Delta/Logistiek uit Delft. De groen-witten moeten nu twee wedstrijden winnen om de best-of-three tot een goed einde te brengen en daarmee de finale van de Korfbal League te halen.

Beide ploegen zochten met een 11-11 tussenstand de kleedkamers op. Uiteindelijk pakten de Delftenaren nog de zege en mag PKC, die als de nummer één van de Korfbal League de reguliere competitie afsloot, volgende week zaterdag zeker niet verliezen.

Promotie

DeetosSnel kon in elk geval wel juichen, want de korfbalvereniging uit Dordrecht versloeg in de finale van de hoofdklasse Dalto/Klaverblad Verzekeringen uit Driebergen met 26-25. De rood-witten moesten in de tweede helft wel een 17-10 achterstand goed maken. Dat gebeurde, waardoor DeetosSnel volgend seizoen in de Korfbal League speelt.