Volleybalmannen Sliedrecht Sport gepromoveerd naar eredivisie De heren van Sliedrecht Sport zijn kampioen van de topdivisie

Sliedrecht Sport is zaterdag voor het eerst in de clubgeschiedenis kampioen van de topdivisie heren geworden na een 3-1 overwinning in sets tegen MKB Accountants/VCV. In Veenendaal zorgden de Sliedrechtse mannen ook nog eens voor de promotie naar de eredivisie.

De gasten schoten goed uit de startblokken en sleepten gemakkelijk de eerste set binnen (25-16). Maar VCV had in de tweede set wel een goed antwoord op het spel van de mannen van coach Paul van der Ven. Tweede set begon namelijk stroef voor Sliedrecht Sport. De mannen keken daarin snel tegen een 11-4 achterstand aan en VCV leek even in een sfeervolle Sporthal West in Veenendaal de smaak te pakken te hebben. De tweede set was uiteindeljik voor de roodhemden (25-15). Maar in de derde set herpakte de koploper van de topdivisie zich op een goede manier (25-17). Ook de vierde set kwam niet meer in gevaar voor de Sliedrechters (25-13), waarna het kampioenschap van de topdivisie en de promotie naar de eredivisie een feit was voor de heren van Sliedrecht Sport.