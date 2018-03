Deel dit artikel:











Zaalsporten: Binnenland uitgeschakeld om landstitel Binnenland (archieffoto)

Renes/Binnenland is zaterdagavond uitgeschakeld in de strijd om het landskampioenschap van de eredivisie dames. De vrouwen uit Barendrecht verloren in eigen huis de derde en beslissende wedstrijd tegen Loon Lions. Het team uit Landsmeer was met 74-69 te sterk.

Doordat beide ploegen voorafgaand aan dit duel al één keer van elkaar hadden gewonnen, moesten de vrouwen van coach Ton Kallenberg een derde confrontatie afwerken tegen Loon Lions. Het leek lang goed te gaan voor Binnenland, maar de dames gaven in de slotfase van het duel een plaats in de halve finale toch nog weg. De kwartfinale is dus het eindstation voor Binnenland. Het team speelt volgende week zaterdag nog wel de bekerfinale. De basketbalheren van Forward Lease Rotterdam Basketbal konden ook niet winnen. De groenhemden gingen in het Topsportcentrum met 67-65 onderuit tegen Apollo Amsterdam. Het team van coach Armand Salomon staat in de dutch basketball league op de vijfde plaats met 26 punten uit 25 duels. Handbal

ARBO Rotterdam Handbal heeft in de eerste wedstrijd van de play downs direct een dure nederlaag geleden. Het Rotterdamse handbalteam verloor in eigen huis met 36-29 van eerstedivisionist Olympia '89/DOS'80 uit Oss. Waterpolo

De regionale waterpoloteams konden in de eredivisie heren geen wedstrijden winnen. ZPB H&L Productions kon in Nijverdal geen zege boeken tegen Het Ravijn (11-9), terwijl SVH ook met twee treffers verschil onderuit ging. De Ham won in Rotterdam-Hillegersberg met 10-8. ZPB is na twintig duels de nummer negen van de competitie met 26 punten. SVH vindt zichzelf terug op de dertiende plaats met acht punten uit twintig wedstrijden.