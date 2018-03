Zaterdagnacht voor de politie: drugssmokkel, mishandeling en rijden onder invloed

De politie heeft zaterdagnacht door de hele regio Rijnmond verschillende mensen van de weg gehaald. Van rijden onder invloed, mishandeling tot drugssmokkel, het was allerminst rustig voor de agenten.

Op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is een automobilist tegengehouden door agenten vanwege 'afwijkend rijgedrag'. In de auto vond de politie cocaïne en op het politiebureau werden later geld, heroïne en nog meer cocaïne gevonden.

Een 61-jarige man in Gorinchem is aangehouden voor de mishandeling van een taxichauffeur. De man had te veel gedronken en bestelde een taxi. Vervolgens sloeg hij de bestuurder in het gezicht. De man uit Gorinchem zit vast en de recherche gaat zondag verder met het onderzoek.

De bestuurder die zaterdagnacht een aanrijding heeft veroorzaakt in de Maastunnel is ook aangehouden. Vrijwillig ging de man niet mee: eerst vluchtte hij en vervolgens verzette de bestuurder zich. Agenten hebben pepperspray gebruikt en zo werd de man toch aangehouden.

Vlak bij de Erasmusbrug in Rotterdam is een bestuurder aan de kant gezet die 'dik vijf keer te veel' alcohol op had. Bij alcoholcontroles in Maassluis en Vlaardingen zijn ook meerdere mensen opgepakt, omdat ze dronken waren.