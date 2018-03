'Verbod pulsvisserij eigen schuld van Nederland'

Nederland heeft het aan zichzelf te wijten dat de pulsvisserij is verboden. Dat meldt de NOS op basis van eigen onderzoek. ​Het Europees Parlement stemde in januari voor een totaalverbod op pulsvissen, tot grote woede van Nederlandse vissers.

"Door dit besluit worden onze vissers zwaar getroffen en benadeeld, terwijl de visserijsector juist zo belangrijk is voor de economie en werkgelegenheid op ons eiland", zei Wethouder Arend-Jan van Vlugt van Visserij en Duurzaamheid uit Goeree-Overflakkee eerder al.

Pulsvissen

Met pulsvissen worden bodemvissen met elektrische schokjes van de bodem gelokt. Voorstanders zeggen dat deze manier niet alleen beter is voor de zeebodem, maar dat ook de bijvangst en het brandstofverbruik worden verminderd. Vooral Nederland loopt voorop met deze techniek.

Tegenstanders, zoals Frankrijk, zeggen dat kleinschalige vissers de dupe zijn van deze omstreden techniek. Onder hem mom van wetenschappelijk onderzoek mochten Nederlandse vissers de pulstechniek toch gebruiken.

De pulsvisserij werd half januari verboden , omdat te veel vissers commercieel bezig waren en geen echt onderzoek deden. Veel schepen vaarden jarenlang rond zonder dat één wetenschapper aan boord kwam, meldt de NOS .

Ondanks protesten en smeekbedes

Minister Carola Schouten (Landbouw en Visserij) probeerde in januari het Europees Parlement nog op andere gedachten te krijgen . "We moeten zorgen dat deze innovatieve vorm van visserij behouden blijft, niet alleen voor Nederland, maar ook voor Europa", zei de minister destijds.

"Als we in 2010 de sloot geld hadden gekregen, die we nu hebben om kennis te ontwikkelen, dan waren we veel verder geweest," zegt Adriaan Rijnsdorp, Nederlands belangrijkste pulsviswetenschapper tegen de NOS.

"Achteraf gezien had het onderzoek eerder moeten beginnen," erkent ook Pim Visser, directeur van vissersorganisatie VisNed. "Dan hadden we vooruit kunnen kijken en niet hoeven repareren, zoals nu."