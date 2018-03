Overvallers woning Bergen op Zoom gevonden in Rotterdam

Rotterdamse agenten hebben vrijdagnacht vier verdachten aangehouden voor een woningoverval in Bergen op Zoom. De overvallers hadden geschoten bij die overval, daardoor werden zij door de politie benaderd met getrokken vuurwapens.

De agenten vonden het voertuig van de daders op de Capelseweg, op de grens van Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Daar is het viertal ook aangehouden. Ze zijn overgebracht naar Breda.

Het ANPR-systeem van de politie had het kenteken van de verdachten gescand op de Hoofdweg. Met een camera leest het systeem kentekens van voorbijrijdende voertuigen.

De gelezen kentekens worden vergeleken met de data in computersysteem. Het kenteken van de vluchtwagen was na de overval in het bestand opgenomen.