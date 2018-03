Deel dit artikel:











FC Dordrecht onderuit aan de Krommedijk tegen Go Ahead Eagles FC Dordrecht - Go Ahead Eagles

FC Dordrecht heeft zondag in de Jupiler League met 1-2 verloren van Go Ahead Eagles. Oud-speler van Excelsior Jeff Stans opende de score namens Go Ahead, in de tweede helft maakte Mahmudov gelijk, maar schoot Xandro Schenk de Deventenaren naar de overwinning.

In het eerste kwart werd FC Dodrecht onder meer via Julius Bliek en Robert Mutzers gevaarlijk. Het waren vooral standaardsituaties waaruit Dordrecht gevaar kon stichten. Maar het was Go Ahead dat écht succesvol werd uit een standaardsituatie. Jeff Stans schoot vlak buiten het strafschopgebied in de kruising. In de tweede helft was het wachten op de gelijkmaker van FC Dordrecht. De ploeg van assistent-trainer Johan Versluis, die Gèrard de Nooijer verving vanwege een schorsing, zette aan en kreeg kansen op de gelijkmaker. En die kwam er uiteindelijk ook. Denis Mahmudov schoot een vrije trap in de 81e minuut binnen. Toch leverde die goal geen resultaat op omdat Xandro Schenk de 1-2 drie minuten voor tijd kon binnen tikken. Door de nederlaag staat FC Dordrecht nu op de negende plek in de Jupiler League.