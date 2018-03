Deel dit artikel:











Volg FC Dordrecht - Go Ahead Eagles op Radio Rijnmond

FC Dordrecht neemt het vanmiddag op tegen Go Ahead Eagles. Om half drie trappen de Schapenkoppen aan de Krommedijk af. De wedstrijd is te volgen via Radio Rijnmond.

Verder zal er in de Radio Rijnmond Sport-uitzending aandacht zijn voor het Nederlands Elftal, korfbal, tafeltennis en ijshockey. De uitzending begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur.