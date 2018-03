Westvoorne heeft een nieuwe coalitie

Westvoorne krijgt een coalitie van VVD, Gemeentebelangen Westvoorne, CDA, PvdA en D66. Dat heeft de onderhandelaar van de VVD bevestigd aan de politieke partij Inwonersbelangen Westvoorne (IBW). Van de zeven partijen zitten er vijf in de coalitie.

De grootste partij Partij Westvoorne en de derde partij IBW zijn volgens IBW 'niet geraadpleegd of benaderd voor overleg over mogelijke deelname aan deze coalitie'.

"Hoewel we een breed gedragen coalitie toejuichen, vinden we het spijtig dat collegapartijen

ervoor kozen het overleg met ons te mijden", zegt Cor Sommeling, fractievoorzitter van IBW. We hopen desondanks op een goede onderlinge samenwerking."