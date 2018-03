Deel dit artikel:











St. Juste verwacht in mei terug te zijn bij Feyenoord

Jeremiah St. Juste verwacht in mei weer aan te sluiten bij Feyenoord. Dat zegt hij tegenover RTV Rijnmond tijdens de Kameraardjesdag in De Kuip. St. Juste is al een tijdje uit beeld bij Feyenoord vanwege een schouderblessure.

De verdediger zijn schouder schoot regelmatig uit de kom en daar is hij voor geopereerd. Hij iep de blessure op in de uitwedstrijd tegen Vitesse op zondag 11 februari en kwam sindsdien niet meer in actie voor Feyenoord. Zijn herstel verloopt goed. "Het gaat steeds beter. Ik moet positief blijven. Het gaat goed en het is nu vooral wachten tot ik weer mag trainen. Ik kan misschien het einde van de competitie nog meemaken."