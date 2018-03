Ed 'Mr Vis TV' Stoop neemt afscheid van fans in Ahoy

Foto's handtekeningen en selfies, dat is wat de fans willen bij de stand van Vis TV in Ahoy. Een grote rij bezoekers staat te wachten op hun ontmoeting met Ed Stoop. De bekende presentator neemt tijdens hengelsportbeurs Visma afscheid. "Hij is een fenomeen. Het wordt moeilijk een vervanger te vinden."

Maar liefst 23 jaar heeft Ed Stoop het populaire visprogramma Vis TV gepresenteerd. Op zondagochtend is het voor veel hobbyvissers vaste prik om de avonturen en het gevis van Stoop te bekijken. "Wij kijken altijd," zegt een bezoeker. "Als we niet kunnen kijken, dan zien we de replay. Hij is zo enthousiast, dat maakt het zo leuk om naar te kijken."

Voor het hengelsporticoon is het na 23 jaar tijd om met pensioen te gaan. Stoop: "Ik kan wel doorgaan tot ik met een rollator loop, maar nu ben ik nog fit. De mensen hebben nu goede herinneringen aan me."

Wat de Vis TV-presentator gaat doen met zijn extra vrije tijd? Lachend: "Nog meer vissen. "

Voor iedereen die nieuw is in de visserij-wereld, geeft Stoop nog een tip: "Geniet van het vissen. Ook van de simpele manier van vissen, gewoon met een dobbertje en een worm of made eraan. Dan krijg je er plezier in. Alle grote vissen en zorgen daarom, dat is pas voor later!"