Zomertijd maakt nog geen zomer

De iets hogere temperatuur van zondag heeft de eerste lentegenieters uit hun huizen gelokt. In het Kralingse Bos in Rotterdam werd zondagmiddag zelfs de eerste proefduik in de Kralingse Plas genomen.

Ook in de Oude Haven in Rotterdam waren de terrassen goed bezet. Is dat het begin van een mooi weerperiode? Niet echt! Weerman Jules Geraerdt voorspelt voor dinsdag regen, een middagtemperatuur van een graad of acht en een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het spreekwoord zegt het al: één zwaluw maakt nog geen zomer. De winterjassen gaan dus voorlopig nog niet in de kast.