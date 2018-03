Johan Versluis over verlies Dordrecht tegen Go Ahead: 'Zeker niet verdiend'

FC Dordrecht heeft zondag in de Jupiler League met 1-2 verloren van Go Ahead Eagles. Johan Versluis nam voor één week het stokje over van hoofdtrainer Gèrard de Nooijer en zag zijn ploeg dus verliezen.

De overwinning van Go Ahead Eagles was volgens Versluis niet terecht. "Ik vind dat wij de betere kansen hebben gehad. In de eerste helft creëerden beide ploegen niet veel. Wij hadden wel twee mogelijkheden met Bliek uit standaardsituaties. Maar zij schieten een fantastische vrije trap binnen.

In de tweede helft hebben wij de betere kans gehad, met Denis (Mahmudov, red.) en nog een keer Bliek. Maar ook de vrije trap van Denis, die uiteindelijk binnengaat. En dan nog de loop actie van Robert (Mutzers, red.), wat misschien wel een strafschop was. De goal die zij maken, begint met een situatie waar Langedijk een paar meter buitenspel staat. Het is extra zuur dat als je de gelijkmaker maakt en je een paar minuten later toch met lege handen staat."

