Van Persie over Oranje: 'Ik heb ook mooie dingen gezien'

Robin van Persie was zondag aanwezig bij de kameraadjesdag van Feyenoord. Daar sprak hij ook over het Nederlands Elftal, dat vrijdag met 0-1 verloor van Engeland. Van Persie heeft het gezien en ziet genoeg positieve punten.

"Jammer dat ze niet hebben gewonnen. Het was natuurlijk beter geweest als ze nu in deze fase zouden winnen. Dat is lekker als nieuwe trainer en met een aantal nieuwe spelers. Maar het is ook wel lastig als je begint tegen Engeland en morgen (maandag,red.) tegen Portugal.

Dan krijg je het niet echt cadeau. Het is voor de jongens leerzaam geweest, het is mooi om tegen Engeland te spelen. Dat nemen ze mee in hun ervaring."

Ook goede dingen

Van Persie benadrukt daarna dat spelen tegen Engeland, lastig is. "Ze staan heel goed en compact. Die spelers spelen bij topclubs en dat is niet makkelijk. Nederland heeft een aantal kansen gecreëerd, maar dan moet je ook een beetje geluk hebben dat de bal net goed valt. Dat was helaas niet zo.

Maar ik heb ook goede en mooie dingen gezien, zoals een aantal goede aanvallen. Ook vond ik dat Stefan de Vrij heel goed speelde. En Van Dijk en De Ligt speelden ook lekker. Ja, zoals bij elke wedstrijd kan je er positieve punten uithalen."