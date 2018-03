Deel dit artikel:











Regio weer mist- en filevrij Foto: Marco de Swart (ANP)

Een te hoge vrachtwagen heeft maandagochtend voor flinke vertraging op de A4 richting Rotterdam gezorgd. Een vrachtwagen had in de Beneluxtunnel de luidsprekers in de linkertunnelbuis kapotgereden.De tunnelbuis was drie uur lang afgesloten.

Rijkswaterstaat kon het verkeer niet omleiden. "Neem een thermoskannetje koffie mee. Vanwege de drukte kunnen we niet omleiden, dus hoe dan ook fikse file", meldde Rijkswaterstaat. Bericht gaat verder onder de tweet.

Mist

Het KNMI waarschuwt voor "gevaarlijke rijomstandigheden door slecht zicht. Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden." De mist verdwijnt in de loop van de ochtend. Het verkeer wordt geadviseerd om de snelheid aan te passen en om voldoende afstand te houden.

Bericht gaat door onder de tweet.

Meer files in de regio

Ook op de A20 richting Hoek van Holland staat het verkeer stil. Bij Schiedam-Noord is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn afgesloten, daardoor is er vanaf de Spaanse Polder file. Verder zijn er problemen op de A15. Tussen Gorinchem en Papendrecht loopt de vertraging op tot een uur. De oorzaak hier is een kapotte auto.