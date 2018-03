Deel dit artikel:











Vrouw onwel na brand in Delfshaven Foto: GinoPress B.V.

Bij een brand in Rotterdam-Delfshaven is zondagavond een vrouw gewond geraakt. Ze was onwel en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze is niet gewond geraakt door de brand, benadrukt de veiligheidsregio.

De brand brak rond 23:00 uur uit in de badkamer aan de Indrapoerastraat. De brandweer had het vuur in het huis op de derde etage snel gedoofd. De oorzaak van de brand in Delfshaven is niet bekend.