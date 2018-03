Deel dit artikel:











Postercampagne moet Rotterdammers de liefde laten vieren Foto: Femmes for Freedom Anita Nanhoe bij één van de posters Foto: Maikel Coomans Foto: Femmes for Freedom Een van de posters uit de campagne Vrije Partnerkeuze uit 2017. Foto: Femmes for Freedom Wethouder Schneider hing in 2017 de poster zelf op. Foto: Femmes for Freedom

Bijna een jaar na de Rotterdamse postercampagne 'Vrije Partnerkeuze' hangen weer plaatjes van zoenende mensen in de stad. "We plaatsen deze posters om de liefde te vieren. Tegelijkertijd ook omdat er heel veel mensen zijn die hun liefde niet kunnen vieren", vertelt initiatiefnemer Shirin Musa van Femmes for Freedom over de campagne 'Celebrate Love'.

De actie uit 2017 zorgde nationaal en internationaal voor veel commotie. Ook de Burgerjury, die de gemeente Rotterdam gevraagd en ongevraagd adviseert over beleid, sprak zich erover uit. "74 procent van de Burgerjury vond het wel een fantastische campagne en gaf toen aan dat het vaker naar Rotterdam terug moest komen. Bij deze." Dubbelleven

Anita Nanhoe is van Hindoestaanse komaf en heeft een relatie met een Kaapverdiaanse man. "Veel mensen kunnen zo'n keuze niet maken of moeten een dubbelleven leiden. Ik ken er daar genoeg van." Anita Nanhoe is van Hindoestaanse komaf en heeft een relatie met een Kaapverdiaanse man. "Veel mensen kunnen zo'n keuze niet maken of moeten een dubbelleven leiden. Ik ken er daar genoeg van." Nanhoe vindt het erg dat mensen hun hart niet kunnen volgen. Daarom heeft ze besloten met haar man mee te doen met de posteractie. Al twintig jaar gelukkig

Op de posters zijn verliefde stellen te zien die knuffelen of kussen. Het gaat niet alleen om twee mannen of twee vrouwen, maar ook om interetnische relaties. Op de posters zijn verliefde stellen te zien die knuffelen of kussen. Het gaat niet alleen om twee mannen of twee vrouwen, maar ook om interetnische relaties. "Je ziet weinig zulke koppels", zegt Nanhoe. "Onder Hindoestanen is er toch een taboe op een relatie met iemand van Afrikaanse origine." Nahoe heeft geleerd om vervelende situaties te mijden. "We hebben ook onze naïeve periode gehad. Dan liepen we hand in hand over straat en dan werd ik wel eens door wild vreemde mensen van Hindoestaanse komaf voor 'hoer' uitgemaakt. Daar schrik je wel van." Inmiddels zijn Nanhoe en haar man al twintig jaar gelukkig. Zij is nog steeds blij dat zij ervoor gekozen heeft om bij hem te zijn.