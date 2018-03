Aboutaleb: Haagse imam moet stoppen met verketteren

De omstreden Haagse imam Fawaz Jneid heeft in een preek uitgehaald naar burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. In een video op Facebook noemt de imam hem volgens De Telegraaf een afvallige moslim en een vijand van de islam. “Ik hoop dat imam Jneid stopt met het verketteren van mensen”, zegt Aboutaleb in een reactie.

De burgemeester kent de uitspraken al langer, zegt hij. “Wat ik hoop en verwacht is dat de imam tot inkeer komt en zich gaat bezighouden met het verbinden van mensen. Wat hij nu doet kan gevaarlijk zijn, daarom moet hij nadenken waar hij mee bezig is.”

Wat deze uitspraken voor zijn veiligheidssituatie betekenen, wil Aboutaleb niet zeggen. “Ik heb met mijn situatie in het openbare ambt de afgelopen 13 jaar leren leven. Ik slaap hier geen nacht minder om.”

'Nooit gezegd'

Jneid ontkent zelf dat hij de burgemeester een 'afvallige' heeft genoemd. In de preek heeft Jneid het volgens de Telegraaf in het Arabisch een uur lang over Aboutaleb. In de reacties onder de video zou hij bijval krijgen van een andere radicale imam, El Alami Amaouch, die vorig jaar België werd uitgezet. Amaouch zou Aboutaleb 'smerig tuig' noemen.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof zegt in een reactie tegen de NOS dat de toespraak ook bij hem bekend is. Volgens Schoof zijn de uitlatingen van de salafistische imam de reden dat al eerder een gebiedsverbod is ingesteld, geldig voor de wijken Transvaal en de Schilderswijk in Den Haag.

Hij verkondigt een intolerante boodschap. Daarmee draagt hij bij aan het radicaliseringsproces in de richting van jihadisme", zegt de NCTV tegen de NOS.

De imam Jneid overweegt juridische stappen. De volgens hem verkeerde vertaling van zijn video zorgt voor 'het demoniseren van mijn persoon', zegt hij in een reactie.