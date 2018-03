Kameraadjesdag Feyenoord, Luigi Bruins en promoties in SCR

In Sportclub Rijnmond is maandag volop aandacht voor de Kameraadjesdag bij Feyenoord. De jongste supporters konden vragen stellen aan de spelers in een kids-persconferentie, zich vergapen aan de spelersbus en uit hun dak gaan bij optredens van Ronnie Flex en Broederliefde.

Ook kijken we mee met Luigi Bruins. De middenvelder van Excelsior zet zich naast het veld in voor jongeren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En er zijn maar liefst twee promoties te vieren in deze uitzending. De korfballers van DeetosSnel zijn eindelijk weer terug op het hoogste niveau en de volleybalheren van Sliedrecht Sport hebben een plekje in de eredivisie bemachtigd.

In Sportclub Rijnmond is verder te zien hoe voormalig doelman van Excelsior John Balentien gehuldigd wordt en is er aandacht voor de strijd van de rugbyers van The Hookers uit Hoek van Holland om lijfsbehoud.

Sportclub Rijnmond wordt maandag om 17.25 uur uitgezonden en daarna ieder uur herhaald.