Fraser over zijn keuze voor Sparta: 'Pittig, maar mooie uitdaging'

Voor veel mensen kwam het als een verrassing: Henk Fraser is vanaf de zomer twee jaar trainer van Sparta. Begrijpelijk volgens de huidige coach van Vitesse. "Veel mensen doen aan carrièreplanning. Maar ik ben altijd een persoon geweest, die gaat voor gevoel."

De keuze is ook opmerkelijk, omdat het nog allerminst zeker is dat Sparta ook volgend jaar in de eredivisie speelt. Fraser: "Als het zo is, zouden we het heel jammer vinden. We gaan er ook niet vanuit. Maar ik loop er ook niet voor weg. Het is part of the deal."

Sentiment speelt een belangrijke rol bij de keuze van Fraser, die zijn profcarrière begon op het Kasteel. Maar ook de werkomstandigheden en de technisch directeur zijn belangrijk voor hem. "Bij Vitesse had ik Mo Allach, bij Sparta heb ik Henk van Stee. Ik ben heel transparant qua samenwerken. Elke trainer heeft iemand nodig die én voorwaarden creëert en met wie je goed kan sparren. Van Stee is mijn hoofd jeugdopleiding geweest bij Feyenoord. Ik ken z'n ideeën en weet hoe hij over voetbal denkt. Het is een pittige, maar hele mooie uitdaging."

Beluister hierboven het interview met Henk Fraser.