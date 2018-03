Leo de Kleijn weg uit de Rotterdamse gemeenteraad

Leo de Kleijn stapt op als fractievoorzitter van de Rotterdamse afdeling van de SP. Hij gaat per direct weg en komt in de nieuwe raad niet meer terug. De reden is het tegenvallende verkiezingsresultaat van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.

De Kleijn was meer dan twaalf jaar actief als raadslid en zou de nestor van de nieuwe gemeenteraad worden. "Ik was de bedenker van het Links Verbond, nu die linkse samenwerking mislukt is en we waarschijnlijk weer in de oppositie terecht komen wil ik ruimte geven aan vernieuwing", zegt De Kleijn.

De nieuwe raadsfractie van de SP zal bestaan uit Aart van Zevenbergen en Taylan Cicek. Luiza Soares neemt afstand van haar raadszetel, zij staat als vierde op de lijst en werd met voorkeursstemmen gekozen.

De Kleijn benadrukt dat hij zelf het besluit heeft genomen en dat er geen druk is uitgeoefend vanuit de landelijke SP. "Ik heb vol ingezet op linkse samenwerking, dat is niet gelukt. Dat vond ik heel teleurstellend, dit was de kans om het beleid een andere kant op te krijgen."

De partij stond in de peilingen op vijf of zes zetels, maar haalde nog niet de helft.