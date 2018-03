Rotterdamse verkenners gaan vooral luisteren

Oud-directeur van Ahoy Jos van der Vegt en professor Derk Loorbach beginnen met de verkenning voor een nieuw Rotterdams college. "We kijken niet naar de inhoud, maar zullen vooral de nieren proeven", zegt Loorbach.

De twee verkenners werden vorige week gevraagd om deze klus te klaren. "Ik was verrast en zei meteen ja", zegt Loorbach. "Daarna ging ik pas twijfelen, maar het is een grote eer."

De komende drie dagen zullen de twee alle 13 partijen spreken. "We hebben een planning gemaakt tot woensdag. Daarna gaan we elkaar diep in de ogen kijken", zegt Van der Vegt. Na het Paasweekend begint dan de tweede ronde gesprekken.

Als eerste komt Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam op gesprek.. "We werken van groot naar klein", zegt Van der Vegt. "Onze rol is vooral om te luisteren naar wat de partijen willen."

Loorbach is directeur van DRIFT, een instituut dat zich richt op de transitie naar een duurzame samenleving. "Duurzaamheid is een grote opgave op de lange termijn voor de stad. Die inhoud komt vast aan bod, maar dat is niet waar wij ons nu op richten. Wij letten vooral de sfeer en wie er met wie wil samenwerken."

De verkenners hebben drie weken de tijd gekregen voor hun klus: "Ik denk dat we die wel nodig hebben om dit goed te doen", zegt Loorbach.