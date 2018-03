Slapeloze nacht levert ruim twee ton op

Het Daniel den Hoed kankerziekenhuis verhuist naar het Erasmus MC. Het familiehuis Daniel den Hoed moet dus meeverhuizen, maar dat kost geld. Véél geld. Daarom werd zondagnacht een 'slapeloze nacht' georganiseerd en met resultaat: de opbrengst is 260 duizend euro.

In het familiehuis kunnen familieleden van kankerpatiënten logeren. Zo kunnen zij toch dicht bij hun zieke familieleden zijn.

De 'Slapeloze Galanacht' was aan boord van het SS Rotterdam. Er waren optreden van artiesten als De Tunes, de Hermes House Band, Ger Vos, de Ukuladies en Shaky Ground. Ook konden mensen bieden tijdens een veiling van allerlei spullen en was er een loterij.

'Slapeloze Galanacht'

Die naam is trouwens niet zonder reden gekozen. "Die verwijst naar de doorwaakte nachten die familieleden uit zorg of verdriet om hun zieke naasten doormaken.

Het familiehuis maakt mogelijk dat kankerpatiënten en familieleden dichtbij elkaar kunnen zijn tijdens de onzekere periode van ziekte en behandeling", zei directeur Rachel Maréchal.

Aan deze speciale inzamelingsnacht werd door heel veel mensen belangenloos meegwerkt. "Niet zonder jou is onze campagneleus en dat was hier absoluut van toepassing", zei Petra van Rijn van het familiehuis Daniel den Hoed maandag op Radio Rijnmond.

Nog twee miljoen te gaan

Het nieuwe huis kost meer dan 9 miljoen euro in totaal. Daarvan is zo'n 7 miljoen al bij elkaar geschraapt. En dat is hard nodig, vertelt Van Rijn: "We krijgen geen financiële steun vanuit de overheid. We moeten het doen met hulp van sponsoren en donateurs. Als stichting moeten we het allemaal zelf opbrengen. Dat is hard doorwerken."

Het huidige familiehuis is te vinden aan de Groene Hilledijk en telt 13 kamers. Op de nieuwe locatie worden dat er straks dertig. "Het is meer dan een verdubbeling en dat is hard nodig. Steeds meer kankerpatiënten zullen in de toekomst gebruik maken van de specialistische zorg in het Erasmus MC."

Pas in 2020 wordt de nieuwe locatie opgeleverd. "Onze gasten worden tot die tijd vanaf zuid goed vervoerd naar het Erasmus MC", aldus Van Rijn.